Суничний довгоносик – один із найнебезпечніших шкідників полуниці, який здатен знищити більшу частину врожаю ще до появи ягід. Невеликий жук відкладає яйця просто всередину бутонів, через що квіти засихають і опадають. Як позбутися шкідника, пише Radio Club.

Найгірше те, що багато городників помічають проблему занадто пізно. Коли бутони вже почорніли та почали осипатися, врятувати врожай значно складніше. Саме тому важливо регулярно оглядати грядки навесні та не пропустити перші ознаки появи шкідника.

Особливо активно довгоносик поширюється у теплу та вологу погоду. Якщо не провести своєчасну обробку, втрати врожаю можуть сягати 70–90%.

Як зрозуміти, що на полуниці з’явився довгоносик

Шкідник прокидається навесні, коли ґрунт прогрівається приблизно до +8…+10 градусів. Самки починають прогризати бутони та відкладають усередину яйця. Через кілька днів пошкоджені квіти темніють і відпадають.

Є кілька характерних ознак, які допоможуть швидко помітити проблему:

бутони починають чорніти або в’янути;

квітконіжки виглядають перегризеними;

на кущах стає значно менше зав’язі;

уранці на листі можна побачити дрібних сіруватих жуків.

Найчастіше довгоносик спочатку атакує ранні сорти полуниці, а потім переходить на інші рослини. Тому перевіряти грядки потрібно регулярно, особливо у період бутонізації.

Коли потрібно обробляти полуницю

Головне правило у боротьбі зі шкідником – не чекати початку цвітіння. Першу обробку проводять одразу після активного росту листя, коли температура повітря стабільно тримається вище +12 градусів.

Обприскувати кущі краще рано-вранці або ввечері у суху безвітряну погоду. Важливо добре змочити не лише листя, а й середину куща та ґрунт навколо рослин. Саме там часто ховаються жуки.

Якщо весна прохолодна, довгоносик може активізуватися трохи пізніше. У такому разі обробку проводять одразу після появи перших бутонів, але до розкриття квітів.

Які засоби допомагають проти довгоносика

Для захисту полуниці багато дачників використовують інсектициди. Найчастіше застосовують препарати на основі малатіону або перметрину. Такі засоби швидко знищують шкідника, але використовувати їх потрібно лише до цвітіння.

Якщо кущі вже почали квітнути, краще обирати біопрепарати. Вони безпечніші для бджіл та інших корисних комах. Добре працюють засоби на основі аверсектину, які паралізують шкідників, але не накопичуються у ягодах.

Досвідчені садівники радять чергувати препарати, щоб жуки не звикали до однієї діючої речовини. Це допомагає зберегти ефективність обробок протягом усього сезону.

Народні методи боротьби зі шкідником

Під час цвітіння багато городників відмовляються від агресивної хімії та використовують безпечні домашні засоби. Один із найпопулярніших варіантів – настій гострого перцю.

Для приготування беруть приблизно 50 грамів свіжого перцю, заливають літром води та кип’ятять 15 хвилин. Після цього суміш настоюють добу й розводять водою у співвідношенні 1:5. Отриманим розчином обприскують кущі кожні кілька днів.

Також добре допомагає тютюновий настій. Склянку тютюну заливають трьома літрами гарячої води й залишають настоюватися на ніч. Перед обробкою додають трохи рідкого мила, щоб засіб краще тримався на листі.