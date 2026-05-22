Хоча подряпини з нержавіючої сталі можна видалити, успіх залежить від ступеня пошкодження

Подряпини на нержавіючій сталі часто з’являються на побутовій техніці, мийках і кухонних поверхнях. Навіть незначні пошкодження можуть псувати вигляд матеріалу, але в багатьох випадках їх можна зробити менш помітними. Martha Stewart розповідає, як прибрати подряпини з нержавіючої сталі.

Як визначити, чи можна видалити подряпини?

«Якщо ви проводите нігтем по подряпині, і він зачіпається, це означає, що вона занадто глибока, щоб її повністю видалити, і її можна лише мінімізувати. Неглибокі поверхневі подряпини часто можна повністю відполірувати, але глибші завжди будуть помітні так чи інакше», – каже Бекі Рапінчук, засновниця Clean Mama.

Надмірні зусилля з видалення глибоких подряпин можуть погіршити вигляд прилеглої ділянки.

Як прибрати легкі подряпини?

При видаленні легких подряпин з приладів з нержавіючої сталі головне – обережність.

«Для легких подряпин на матовій нержавіючій сталі ми використовуємо серветку з мікрофібри з неабразивним мийним засобом або полірувальним засобом і обережно обробляємо поверхню у напрямку зерна», – каже Робін Мерфі, експертка з прибирання та головна спеціалістка з прибирання компанії Maid Brigade.

Якщо подряпина вимагає трохи більше уваги, ви можете використати дуже дрібну неабразивну губку, але доторкайтеся до поверхні обережно та завжди у напрямку зерна. Також краще спочатку перевірити губку на непомітній ділянці.

Для самостійного розв'язання проблеми Рапінчук рекомендує зробити пасту з харчової соди та води. Харчова сода може бути абразивною, тому переконайтеся, що паста має злегка рідку консистенцію. Змочіть мікрофіброву серветку пастою та протріть у напрямку шліфування, щоб видалити дрібні подряпини.

«Головне – це терпіння. Кілька легких проходів набагато безпечніші, ніж спроба виправити все одразу», – зазначає Мерфі.

Особливості різних видів обробки

Тип обробки нержавіючої сталі вашої техніки може визначати, як саме слід її відновлювати, оскільки деякі види обробки є більш делікатними, ніж інші.