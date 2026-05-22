Дійте обережно: як прибрати подряпини з нержавіючої сталі
Подряпини на нержавіючій сталі часто з’являються на побутовій техніці, мийках і кухонних поверхнях. Навіть незначні пошкодження можуть псувати вигляд матеріалу, але в багатьох випадках їх можна зробити менш помітними. Martha Stewart розповідає, як прибрати подряпини з нержавіючої сталі.
Як визначити, чи можна видалити подряпини?
«Якщо ви проводите нігтем по подряпині, і він зачіпається, це означає, що вона занадто глибока, щоб її повністю видалити, і її можна лише мінімізувати. Неглибокі поверхневі подряпини часто можна повністю відполірувати, але глибші завжди будуть помітні так чи інакше», – каже Бекі Рапінчук, засновниця Clean Mama.
Надмірні зусилля з видалення глибоких подряпин можуть погіршити вигляд прилеглої ділянки.
Як прибрати легкі подряпини?
При видаленні легких подряпин з приладів з нержавіючої сталі головне – обережність.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Для легких подряпин на матовій нержавіючій сталі ми використовуємо серветку з мікрофібри з неабразивним мийним засобом або полірувальним засобом і обережно обробляємо поверхню у напрямку зерна», – каже Робін Мерфі, експертка з прибирання та головна спеціалістка з прибирання компанії Maid Brigade.
Якщо подряпина вимагає трохи більше уваги, ви можете використати дуже дрібну неабразивну губку, але доторкайтеся до поверхні обережно та завжди у напрямку зерна. Також краще спочатку перевірити губку на непомітній ділянці.
Для самостійного розв'язання проблеми Рапінчук рекомендує зробити пасту з харчової соди та води. Харчова сода може бути абразивною, тому переконайтеся, що паста має злегка рідку консистенцію. Змочіть мікрофіброву серветку пастою та протріть у напрямку шліфування, щоб видалити дрібні подряпини.
«Головне – це терпіння. Кілька легких проходів набагато безпечніші, ніж спроба виправити все одразу», – зазначає Мерфі.
Особливості різних видів обробки
Тип обробки нержавіючої сталі вашої техніки може визначати, як саме слід її відновлювати, оскільки деякі види обробки є більш делікатними, ніж інші.
- Матова нержавіюча сталь. Більшість побутової техніки має матову обробку з видимою текстурою. Мерфі радить при видаленні подряпин з матової нержавіючої сталі завжди рухатися вздовж текстури.
- Полірована нержавіюча сталь. Полірована нержавіюча сталь, яка більше нагадує дзеркало, є менш терпимою до очищення, ніж матова. Покриття може легко помутніти або втратити блиск, якщо не бути обережним, і після чищення важко повернути йому первісний блиск.
- Нержавіюча сталь з покриттям. Покриття найважче відновити. Якщо поверхня подряпана, це впливає не лише на сталь, а й на саме покриття. Тому коли ви помітите подряпини на нержавіючій сталі з покриттям, Рапінчук радить звернутися до професіоналів, а не намагатися самостійно розв’язати проблему.