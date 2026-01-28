Якщо подряпини на тарілках не надто глибокі, їх можна прибрати

З часом на тарілках можуть з’являтися чорні смуги та подряпини від вилок та ножів, які псують їхній вигляд та створюють враження, що посуд уже зіпсований. Насправді ці сліди часто лише поверхневі і їх можна самостійно видалити. УНІАН розповідає, як повернути первісний вигляд тарілкам.

Як прибрати подряпини з тарілок?

Якщо подряпини на тарілках не надто глибокі, їх можна прибрати. Спробуйте використати звичайну харчову соду.

На поверхню тарілки щедро посипте соду, потім полийте гарячою водою тарілку так, щоб утворилася кашка або паста. Візьміть звичайний кухонний рушник, намочіть його край та потріть тарілку, розмазуючи по ній цю пасту. Потім зачекайте 3-5 хвилин, після чого змийте всі залишки соди звичайним мийним засобом, м’яко протираючи мочалкою посуд.

У результаті ви помітите, що подряпини або зникли зовсім, або стали менш помітними. За такою ж технологією можна використовувати й зубну пасту.