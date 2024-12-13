Проблеми з електропроводкою можуть призвести до несподіваних відключень та перенапруги

Під час відключень електроенергії підвищується ризик пошкодження побутової техніки та електронних пристроїв. Однак є ефективні способи, які допоможуть зберегти вашу техніку та гаджети, пише ТСН.

Джерела безперебійного живлення

ДБЖ – це один з найефективніших способів захисту техніки. Вони дають можливість безпечно вимкнути пристрої та зберегти важливі дані. Рекомендуються для комп’ютерів, мережевого обладнання, телевізорів та аудіосистем.

Захист від перенапруги

Захисні пристрої від перенапруги (розрядники) можуть захистити техніку від різких стрибків напруги, які можуть виникнути під час відновлення електропостачання. Вони автоматично відключають живлення у разі небезпечного підвищення напруги, запобігаючи тим самим пошкодженню підключених пристроїв.

Планування роботи потужних пристроїв

Знаючи графік відключень, намагайтеся використовувати потужну техніку (пральні машини, обігрівачі, посудомийки) під час стабільного постачання електроенергії. Це допоможе уникнути раптового вимкнення під час роботи пристроїв, що може призвести до їхнього пошкодження.

Акумуляторні пристрої

Power bank та акумуляторні лампи можуть стати в пригоді під час відключень електроенергії, забезпечивши тимчасове живлення для важливих пристроїв або для освітлення в разі тривалих блекаутів.

Резервне копіювання даних

Відключення електрики може призвести до втрати важливих файлів. Для запобігання цьому, варто регулярно робити резервне копіювання на зовнішні носії або в хмарне сховище.

Стан електропроводки

Проблеми з електропроводкою можуть призвести до несподіваних відключень та перенапруги. Регулярна перевірка стану проводки і розеток допоможе уникнути проблем і зберегти техніку.