Найкращий час для викопування – жовтень

Осінні жоржини – це яскраві плями серед в'янучої природи. Існує безліч видів цих квітів: прості, комірцеві, піонові, кулясті, декоративні, помпонні та багато інших сортів. Жоржини легко вирощувати, вони невибагливі, мають привабливий вигляд та незвичайний аромат. Однак, перед настанням зими їх необхідно викопати та зберігати в комфортних умовах.

Коли викопувати жоржини на зиму

Щоб уникнути ризику викопування недостиглих бульб, які не готові до зимівлі, важливо знати, коли саме потрібно викопувати жоржини, пише Аgromarket. Орієнтуватися на час викопування жоржин на зиму слід за погодними умовами та станом рослини. Найкращий час для викопування – жовтень. Процедуру слід проводити після перших заморозків, щоб підземна частина рослини встигла дозріти і підготуватися до періоду спокою. Надземна частина та квіти жоржин мають бути легко уражені морозом.

Етапи правильної заготовки жоржини на зиму:

стебла культури обрізають на 10 см над поверхнею ґрунту;

кущ обережно обкопують і дуже акуратно дістають із землі (не тягнуть і не смикають), щоб не обірвати і не зламати бульби;

витяг бульб здійснюють в суху, сонячну погоду;

рекомендується промити бульби в воді, щоб позбутися від можливих спор грибків і яєць комах-шкідників, потім підсушити їх;

підсушені жоржини оглядають на наявність хвороб і шкідників, відбраковують і знищують заражені екземпляри;

підгнилі і обламані частини кореня зачищають і знезаражують;

тонке коріння, яке не виконує функцію запасання вологи, слід видалити.

Як зберігати жоржини взимку

Благополучне зберігання жоржин взимку передбачає створення оптимальних умов для розвитку і зростання в наступному році.

Правильно заготовлені і підсушені жоржини можна закладати на зберігання в будь-якому зручному приміщенні.