Якщо ви зрозуміли, що ваш город потребує осінньої перекопки, тоді приступайте до справи

Перекопування городу на зиму – це старий метод, який полегшує весняні роботи. Після глибокого перекопування ґрунт піддається впливу морозу, що допомагає знищити шкідників, які ховаються в землі. Які ще переваги та недоліки в соінньому перекопуванні городу, пише «Агроцентр».

Коли треба перекопувати город

В осінньої перекопки городу є свої плюси і мінуси. Серед позитивного:

восени город перекопують, щоб наситити ґрунт добривами, які вносять під час перекопування;

перекопані грядки сніг швидше насичує вологою;

бур’янів буде менше – їхнє насіння опиниться зверху і загине;

те саме станеться і зі шкідниками – личинки та бактерії на поверхні просто не виживуть у мороз.

Також завдяки осінній перекопці ґрунт більш пухкий і навесні швидше прогрівається. Перекопуючи ділянку, можна одразу позбуватися мору, що скупчився на ній, у вигляді палиць, каміння, залишків бур’янів тощо. Так до весни отримаємо чистий город.

Мінуси:

під час перекопки гинуть не тільки шкідники, а й корисні комахи та їхні личинки, що впливає на родючість ґрунту;

є ймовірність, що після перекопки нагорі виявиться менш родючий шар ґрунту.

Досвідчені землероби радять у цій справі звернути увагу на тип ґрунту на ділянці:

важкий і глинистий ґрунт потрібно обов’язково перекопати восени;

якщо ґрунт пухкий і легкий – достатньо розпушити;

піщаний ґрунт – не чіпати до весни.

У теплих регіонах ґрунт сухіший і йому не потрібна часта перекопка. І, навпаки – в холодному і вологому кліматі ґрунт ущільнюється і тому його потрібно перекопувати.

Коли перекопувати город на зиму і як це робити

Якщо ви зрозуміли, що ваш город потребує осінньої перекопки, тоді приступайте до справи. Робити це слід після того, як зібрано врожай і все прибрано на ділянці.

Перекопують город до кінця жовтня – початку листопада, залежно від погоди, потрібно встигнути це зробити до перших заморозків і затяжних дощів.

Як правильно перекопувати город восени:

під картоплю, моркву, буряк, гарбузи і дині – грядки перекопують на глибину 25-30 см;

під помідори, огірки, перець, редис і бобові досить перекопати на 5-10 см.

Якщо перекопку робите не вперше і ґрунт не важкий, то шари можна не перевертати, а перекладати – так буде легше. Якщо ж земля необроблена або ж важка і кам’яниста, тоді доведеться перевертати пласти ґрунту.