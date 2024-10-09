Використання інкрустованого насіння з інсектицидом забезпечує захист на ранніх етапах розвитку ріпаку

При створенні умов для оптимального зростання та розвитку озимого ріпаку в період вегетації, особлива роль належить своєчасному проведенню захисних заходів проти шкідників. Як контролювати шкідників на посівах ріпаку восени пише Аgrotimes.

Контроль шкідників на посівах озимого ріпаку восени є дуже важливим. Найбільш поширені в цей час:

блішки;

великий ріпаковий пильщик;

ріпаковий та стебловий капустяний прихованохоботники.

Використання інкрустованого насіння з інсектицидом забезпечує захист на ранніх етапах розвитку ріпаку від бліх та ґрунтових шкідників, таких як озима совка, личинки хруща, дротяника.

Суха та спекотна погода, коли денна температура перевищує +20 °С, сприяє зростанню чисельності блох. Зниження температури, дощі та сильний вітер зменшують їх активність. Блохи починають заселяти посіви з країв. Лісонасадження та сусідні поля є джерелами їх поширення. Часто достатньо обробити периметр поля інсектицидами контактної дії для профілактики або при перших ознаках появи блох.

Випадіння рослин у ряду вказує на зовнішні пошкодження посівів ґрунтовими шкідниками. Тепла бездощова погода сприяє їх активному живленню. Для боротьби з ґрунтовими шкідниками можна застосовувати підвищені дози інсектицидів контактної дії при високій вологості землі або тривалих дощах, щоб вода допомогла препарату проникнути глибше в ґрунт. Також можна використовувати інсектициди системної дії.

Личинки стеблового капустяного прихованохоботника, які живляться м’якушем молодих стебел, важко помітити. Вони уражають кореневу шийку зсередини, що може призвести до втрати урожаю до 20%. У таких випадках слід застосовувати інсектициди системної дії. Останню обробку інсектицидами потрібно провести не пізніше ніж за два тижні до різкого похолодання, бажано при температурі вище +10 °С, коли шкідники ще активно живляться. Обробку посівів інсектицидами можна поєднувати з позакореневим підживленням.