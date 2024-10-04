Щоб перевірити, чи компост готується належним чином, потрібно його перевірити на доти

Будь-яка рослина краще розвивається і плодоносить в удобреному ґрунті. Одним із найбільш доступних і поширених добрив для городу та саду є компост. Його легко можна приготувати у домашніх умовах, проте, треба знати, яких помилок не можна допускати, щоб не зіпсувати добриво.

Поширеною помилкою дачників є неправильне використання води: вони або забувають її додавати, або роблять це надмірно. Наприклад, якщо компост має неприємний запах і він занадто вологий, це свідчить про невірний метод приготування добрива. Зайва волога може призвести до загибелі бактерій, необхідних для компостування, що суттєво сповільнить процес. Для зниження вологості доцільно додати до компосту сухе листя, сіно чи солому, пише Ukr.media.

У разі, якщо компост занадто сухий, слід додати воду, оскільки всі компоненти мають бути помірно вологими для правильного перебігу процесу. В іншому випадку, він залишиться просто купою відходів, яка не скоро стане корисною для городу.

Щоб перевірити, чи компост готується належним чином, потрібно його перевірити на дотик. Якщо він теплий і має запах землі, значить все зроблено правильно.