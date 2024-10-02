У жовтні час останній раз стригти живоплоти з хвойних і листяних культур

Жовтень – важливий місяць для садівників і городників. У цей період закладається основа майбутнього врожаю, необхідно завершити збір овочів і фруктів, встигнути захистити та підготувати до зими свій сад. Які 11 завдань потрібно виконати за жовтень, пише «Зелена садиба».

Вологозарядний полив

Для того, щоб дерева та чагарники успішно перезимували, особливо після сухого літа та осені з великим урожаєм, рекомендується провести вологозарядний полив. Він полягає у використанні значної кількості води, більше ніж під час звичайного поливу влітку та на початку осені. Це допомагає уникнути висихання коренів у замерзлому ґрунті та сприяє підтримці тепла в кореневому шарі з глибин землі.

Побілка дерев

Використовуйте сучасні садові фарби, які зберігаються на корі до весни і захищають від сонячних опіків, ситуація інша. Можна застосувати водоемульсійну фарбу світлого кольору, яка відбиває сонячне світло, або спеціальну суміш: на 10 літрів води додають 2-3 кг вапна, 300 г мідного купоросу і 1 кг глини.

Існує також простіший і ефективніший метод захисту дерев: можна купити садовий бинт або нарізати біле агроволокно на смуги і обмотати ними стовбур та основні гілки. Це захистить їх від весняного сонця і від гризунів, які можуть пошкодити кору в період голоду.

Мульчування пристовбурових кіл

Багато рослин, особливо при неправильно організованих поливах, відрощують не глибоку, а поверхневу кореневу систему. При сильних морозах та ще й без снігу, таке коріння буде підмерзати. Через часткову втрату коренів чагарники або молоді саджанці можуть загинути, дорослі ж дерева в новому сезоні дадуть поганий приріст і врожай.

Щоб цього уникнути, мульчуйте пристовбурові кола шаром не менше 5-8 см. В якості матеріалу для мульчі можна використовувати різну сировину: солому, скошені сухі бур’яни, перепрілу стружку, кору, сухе листя.

Укриття на зиму

Деякі рослин вимагають додаткового укриття на зиму (троянди, рододендрони, гортензії). Повністю вкривати їх в жовтні ще рано, але завчасно все підготувати варто, щоб у разі різкого зниження температури не упустити момент.

Для цього приготуйте агроволокно потрібної щільності і розміру, а навколо теплолюбних рослин встановіть каркас або дуги, на які потім можна буде швидко натягнути і закріпити агроволокно. Набагато ефективніше вкривати не кожну рослину поодинці, а відразу групу рослин. Якщо працюєте по-старому і замість агроволокна використовуєте хвойні гілки (лапник), пора їх заготовлювати.

Теплолюбні рослини в контейнерах

Теплолюбні рослини, які вирощуються в контейнерах, теж готують до зими. Повністю видаляють листя і заносять в приміщення з температурою 0 +8°С . Не забувайте, що за такими рослинами потрібно спостерігати і періодично поливати. При низьких температурах і підвищеній вологості, полив (дуже помірний) проводять приблизно один раз на місяць.

Обрізка

Можна почати обрізку плодових дерев і ягідних кущів. Хоча краще цю роботу відкласти до повного опадання листя, але проводити при плюсовій температурі. А ось санітарну обрізку рослин, коли вирізають засохлі, уражені хворобами і поламані гілки, зробити варто.

Викорінююче обприскування

У північних регіонах у жовтні проводять викорінююче обприскування. Коли опаде листя і бруньки закриються, спори захворювань і зимуючі яйця комах шкідників стають уразливими для хімічних обробок. А оскільки рослини знаходяться в стані спокою, то такі викорінюючі обробки можна проводити міцними розчинами: розчин карбаміду (сечовини) до 7%, залізний купорос до 5%, мідний купорос до 3%, бордоська рідина – 3%.

Пересадка та посадка дерев

Середина осені – це найкращий час для пересадки і посадки листопадних дерев і чагарників всіх видів. Підготуйте посадкове місце заздалегідь. Засипте родючу ґрунтову суміш з додаванням усіх необхідних органічних або мінеральних добрив, щоб встигли пройти всі необхідні фізико-хімічні процеси. Такий сад і виглядати, і давати врожай буде добре.

Розмноження

Наріжте живці декоративних і плодових кущів, багаторічних рослин, посадіть їх в контейнери, накрийте прозорим ковпаком (банкою) і поставте на сонячне підвіконня.

А можете зробити це прямо на грядці – пригніть і прикріпіть до землі гілки лаванди, жимолості, бересклету, дейції, злегка присипте їх ґрунтом. Коріння цих та багатьох інших рослин добре розвиваються саме в холодному ґрунті.

Підстригання живоплотів

У жовтні час останній раз стригти живоплоти з хвойних і листяних культур. Тоді і взимку вони будуть виглядати гарно. А кучеряві чагарники і ліани міцно зафіксуйте на опорах. Самі опори теж перевірте, чи надійно вони кріпляться і чи не розваляться від випавшого взимку снігу.

Збирання насіння

Починайте збирати насіння тих рослин, які ви хочете розмножити. Насіння багатьох рослин хочуть для проростання тривалої стратифікації (обробки холодом і вологою), тому в жовтні їх можна відразу висівати в підготовлені грядки. Так роблять з насінням ялівцю, сосни, ялини, туї, липи, катальпи, клена, горобини, берези та плодових і декоративних культур.