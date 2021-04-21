Кабінет міністрів України планує з травня вийти на 5,65 млн щеплень від коронавірусу щомісяця, щоб до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету. Це передбачено оприлюдненим 21 квітня Національним планом вакцинопрофілактики Covid-19 на 2021 рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340.

Загалом у плані передбачено використання понад 21913316 млн доз вакцин. Із них за рахунок коштів держбюджету закуплені 13913316 доз вакцин, а в межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз.

Зокрема, у квітні ще очікуються поставки вакцини 367 тисяч доз AstraZeneca. Таким чином, Україна отримає 1184 000 доз вакцини.

У травні МОЗ розраховує отримати ще 500 тис. доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac. Вакцини від COVAX в наступному місяці не очікують.

Решту доз закуплених вакцин Sinovac – 213316 доз, Україна отримає вже у червні. Крім того, ще заплановані 500 тис. доз AstraZeneca та 1 млн 409 тис. AstraZeneca в рамках COVAX.

Наступна поставка вакцини Pfizer/BioNTech по COVAX запланована на липень. Тоді в Україну прибуде 948700 доз. Крім того, за кошти держбюджету отримають 500 тис. доз AstraZeneca.

На другу половину 2021 року заплановані поставки американської вакцини Novavax. МОЗ очікує по 2 млн доз щомісяця. Також в рамках COVAX, згідно нацплану, заплановано по 1031660 доз AstraZeneca з серпня по грудень.

Водночас, даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech, про підписання угоди щодо постачання яких повідомляла раніше прес-служба президента України, у плані немає.