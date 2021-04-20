До кінця 2021 року в Україні не з’являться платні вакцини проти коронавірусу, оскільки на них дуже високий попит у світі і це недоцільно. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшков у ранковому ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, загалом платна вакцина в Україні можлива, але за планом упродовж 2021 року вона недоцільна.

«Але проблема не втому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди передбачили в бюджетах кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин», – каже Ляшко.

Він додав, що у світі нині є дефіцит вакцин проти коронавірусу і їх випускають невеликими партіями. Тому, «якщо в Україні хтось продає вакцину, то за це передбачена кримінальна відповідальність».

«Сьогодні усі виробники працюють першочергово з урядами країн, уряди передбачили у своїх бюджетах кошти на закупівлю вакцин для щеплення всіх груп людей. Україна також передбачила кошти і додатково навіть виділяє 6,5 млрд грн для того, щоб ми закупили усю необхідну кількість вакцин», – сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, Україна законтрактувала більше 13 млн доз вакцини, але препарати затримуються. Саме браком вакцин він пояснює те, що за 7 тижнів вакцинальної кампанії в Україні зробили менше 1% запланованих щеплень.

Ляшко каже, що якщо будуть вакцини, то амбітний план вакцинувати 70% дорослих до кінця року (24 млн людей) – цілком досяжний.

Він також очікує, що у квітні-травні таки відбудеться обіцяна поставка вакцини CoviShield.