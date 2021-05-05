Сербія платитиме власним громадянам за вакцинацію від коронавірусу
Грошову винагороду зможуть отримати серби віком від 16 років, які вакцинуються до кінця травня
Президент Сербії Александар Вучич анонсував виплату грошової нагороди усім громадянам країни віком від 16 років, які вже щепилися, або вакцинуються до 31 травня. Про це повідомила телекомпанія Al Jazeera Balcans в середу, 5 травня.
«Ми не можемо застосовувати дискримінаційні заходи до тих, хто не хоче вакцинуватися, хоч я і вважаю відмову від щеплення безвідповідальністю та егоїзмом. Ми думали про те, як винагородити людей, які виявили відповідальність, і прийняли рішення надати їм додаткову фінансову допомогу», – сказав він.
Розмір винагороди становить 3000 сербських динарів (близько 850 грн). «Балканський оглядач» уточнює, що в Сербії вже діє кілька пакетів фінансової допомоги громадянам та підприємства, зокрема і прямі матеріальні виплати. А виплата цієї винагороди буде додатковою формою допомоги.
Зазначимо, що кампанія вакцинації в Сербії розпочалася в грудні 2020 року. Там використовують вакцини BioNTech/Pfizer і AstraZeneca, а також російський препарат Sputnik V та китайський Sinopharm.
Станом на кінець березня в країні із населенням 7 мільйонів чоловік вакцинувалися більше 2 млн осіб. За підрахунками, до кінця травня в Сербії кількість людей, які вакцинувалися однієї дозою, може зрости до трьох мільйонів.