Президент Сербії Александар Вучич анонсував виплату грошової нагороди усім громадянам країни віком від 16 років, які вже щепилися, або вакцинуються до 31 травня. Про це повідомила телекомпанія Al Jazeera Balcans в середу, 5 травня.

«Ми не можемо застосовувати дискримінаційні заходи до тих, хто не хоче вакцинуватися, хоч я і вважаю відмову від щеплення безвідповідальністю та егоїзмом. Ми думали про те, як винагородити людей, які виявили відповідальність, і прийняли рішення надати їм додаткову фінансову допомогу», – сказав він.

Розмір винагороди становить 3000 сербських динарів (близько 850 грн). «Балканський оглядач» уточнює, що в Сербії вже діє кілька пакетів фінансової допомоги громадянам та підприємства, зокрема і прямі матеріальні виплати. А виплата цієї винагороди буде додатковою формою допомоги.

Зазначимо, що кампанія вакцинації в Сербії розпочалася в грудні 2020 року. Там використовують вакцини BioNTech/Pfizer і AstraZeneca, а також російський препарат Sputnik V та китайський Sinopharm.

Станом на кінець березня в країні із населенням 7 мільйонів чоловік вакцинувалися більше 2 млн осіб. За підрахунками, до кінця травня в Сербії кількість людей, які вакцинувалися однієї дозою, може зрости до трьох мільйонів.