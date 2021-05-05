Президент США Джозеф Байден заявив про відправку близько 10% вакцин американського виробництва іншим країнам. Про це він заявив під час виступу в вівторок, 4 травня, передає «Укрінформ».

«Ми взяли на себе зобов’язання відправити 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca до інших країн, починаючи з цього місяця до червня. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу», – наголосив Байден.

Байден назвав такий крок «гуманітарним обов’язком». Чи отримає Україна частину цих вакцин наразі невідомо.

Зазначимо, що США також окремо бере участь в міжнародній ініціативі COVAX – глобальному механізмі по забезпеченню доступності Covid-вакцин для країн із низьким та середнім доходом.

Наприкінці квітня США вирішили не використовувати вироблені 60 млн доз препарату AstraZeneca, а віддати їх іншим країнам. Відповідне рішення пояснили тим, що в країні вже є достатнє виробництво трьох інших вакцин – Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson.