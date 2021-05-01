Рекомендований інтервал між щепленнями становить тепер 12 тижнів

Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між щепленнями вакциною від AstraZeneca. Дослідження, опубліковані у медичному журналі The Lancet, показали, що це підвищить ефективність вакцинації до 81,3%, повідомили у МОЗ.

У відомстві зазначили, що регуляторні органи у низці країн (Франції, Німеччини, Канади) вже рекомендували встановити інтервал між щепленнями у 12 тижнів.

«На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів», – зазначили у МОЗ.

Як інформував ZAXID.NET, Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні 2021 року. У Варшаві наголосили, що з огляду на «вагу цього процесу у двосторонніх відносинах» польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну «упродовж наступних двох місяців».

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцина від фармкомпанії AstraZeneca використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, що викликає застуду в шимпанзе і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації формується спеціальний шипоподібний білок, який допомагає імунній системі розпізнавати коронавірус, якщо той потрапляє в організм людини.

Цю вакцину шведсько-британська компанія розробляла спільно з дослідниками з Оксфордського університету. Препарат зареєстрований під двома торговими марками: CoviShield та AstraZeneca-SKBio.

Одна з переваг препарату від AstraZeneca перед іншими вакцинами, які вже використовуються, – вона може зберігатися тривалий час за температури 2-8°C. А останні результати клінічних випробувань у США показують, що ця вакцина має 80% ефективності.

У березні компанія AstraZeneca та Оксфордський університет повідомили, що за попередніми результатами третьої фази клінічних випробувань у США загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%. Крім того там також заявили, що вакцина показала 100% ефективності для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

У лютому 2021 року компанія повідомила про проміжні результати випробування у Великій Британії, Південно-Африканській Республіці та Бразилії. Тоді заявили про ефективність вакцини у 82%. За даними розробників, покращити дієвість препарату вдалося завдяки збільшенню інтервалів між двома дозами. Результату у 82% вдалося досягти завдяки введенню другої дози через 12 тижнів після першої.

В лютому Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca з Індії (торгова назва – Covishield) – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тис. осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту.

AstraZeneca і тромби

Упродовж останніх декількох місяців про вакцину AstraZeneca згадують у контексті утворення тромбів. Так, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало внести утворення тромбів до переліку дуже рідкісних побічних ефектів цієї вакцини. Однак, як запевняють фахівці, користь від щеплення цим препаратом все одно перевищує можливі ризики.

На початку березня низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca після повідомлень про можливі побічні ефекти. Але після заяв ВООЗ та інших медичних регуляторів щодо безпечності препарату більшість із них відновила вакцинацію.

Це, однак, не зняло питань щодо ймовірного зв'язку між щепленням і тромбами. Європейське агентство з медичних засобів у своєму останньому висновку щодо безпечності вакцини AstraZeneca не відкинуло ймовірності, що та може викликати тромби, але наголосило, що цей зв'язок наразі не доведений.

А дві групи науковців із Норвегії та Німеччини незалежно одна від одної заявили, що тромбоз у вакцинованих AstraZeneca може спричинятися сильною імунною реакцією. Водночас вони наголошують, що ці випадки вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.

На тлі цих повідомлень у деяких країнах обмежили використання вакцини від AstraZeneca для окремих вікових категорій. Так, у Нідерландах препарат заборонили вводити людям віком до 60 років, а в Німеччині це дозволили робити лише «на розсуд лікарів».

14 квітня Данія стала першою країною, яка повністю припинила використовувати вакцину AstraZeneca через ризики тромбозу.