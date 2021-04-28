У Польщі не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні 2021 року. Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит «Укрінформу».

«Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також попередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень», – повідомили у прес-службі уряду Польщі.

У Варшаві наголосили, що з огляду на «вагу цього процесу у двосторонніх відносинах» польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну «упродовж наступних двох місяців».

Водночас на цей момент уряд Польщі не розглядає можливості збільшення обсягів вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні.

Крім того у Польщі не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації.

«Не виключено, що пізніше, в залежності від перебігу постачання вакцини і процесу щеплення в Польщі, розглядатимуться сценарії подальшої допомоги нашим сусідам», – наголосили в уряді Польщі.

Нагадаємо, що у лютому Польща підтвердила, що отримала запит від України щодо перепродажу вакцин від коронавірусу. Угоди ЄС про закупівлі вакцини допускають неприбутковий перепродаж препаратів.