Ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca. Про це повідомили в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA).

За інформацією фахівців, вакцина ефективно запобігає ушпиталенню і смерті від Covid-19. Найпоширеніші побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і минають за кілька днів.

«Найсерйозніші побічні ефекти – це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 тис. вакцинованих людей», – йдеться в повідомленні.

Також EMA рекомендує й надалі вводити другу дозу вакцини AstraZeneca за 4-12 тижнів після першої.

Цікаво, що EMA у своєму звіті від 7 квітня рекомендувало внести утворення тромбів до переліку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria, яку розробила компанія AstraZeneca. Однак також наголошувало, що користь від щеплення цим препаратом все одно перевищує можливі ризики.

Зауважимо, що з 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

23 квітня в Україну прибула AstraZeneca корейського виробництва. Щеплення нею почнуть робити 28 квітня. Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень.

AstraZeneca і тромби

На початку березня низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca після повідомлень про можливі побічні ефекти. Але після заяв ВООЗ та інших медичних регуляторів щодо безпечності препарату більшість із них відновила вакцинацію.

Це, однак, не зняло питань щодо ймовірного зв'язку між щепленням і тромбами. Європейське агентство з медичних засобів у своєму останньому висновку щодо безпечності вакцини AstraZeneca не відкинуло ймовірності, що та може викликати тромби, але наголосило, що цей зв'язок наразі не доведений.

А дві групи науковців із Норвегії та Німеччини незалежно одна від одної заявили, що тромбоз у вакцинованих AstraZeneca може спричинятися сильною імунною реакцією. Водночас вони наголошують, що ці випадки вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.

На тлі цих повідомлень у деяких країнах обмежили використання вакцини від AstraZeneca для окремих вікових категорій. Так, у Нідерландах препарат заборонили вводити людям віком до 60 років, а в Німеччині це дозволили робити лише «на розсуд лікарів».

14 квітня Данія стала першою країною, яка повністю припинила використовувати вакцину AstraZeneca через ризики тромбозу.