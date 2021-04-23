В Україну прибула виготовлена в Південній Кореї партія вакцини AstraZeneca-SKBio від Covid-19 в кількості 367,2 тис. доз, яку доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ в рамках механізму COVAX.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна», цю партію вакцин використають для вакцинації пріоритетних груп і людей у віці 65 років і більше.

Згодом на прес-конференції Віктор Ляшко повідомив, що вакцину доставлять​на національний склад, а в неділю розпочнеться її доставка на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах оформлять документи, вакцину доставлять у кабінети щеплень. Вакцинація в більшості регіонів почнеться в середу, 28 квітня.

Ляшко додав, що близько 10 тис. доз вакцини буде використано для повторного щеплення. Йдеться про тих, хто вже отримав першу дозу вакцини Covishield.

«Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків у кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень», – сказав він.

Ляшко також наголосив, що до кінця травня Україна очікує наступну поставку вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer.

У прес-релізі ЮНІСЕФ уточнюється, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну доставлять вакцини для імунізації 8 млн людей.

У ЮНІСЕФ наголошують, що в рамках COVAX постачаються лише ті вакцини від коронавірусу, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.

Нагадаємо, минулого тижня в рамках ініціативи COVAX ЮНІСЕФ доставив в Україну 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Що таке COVAX

COVAX – це глобальна ініціатива, створена для прискорення розробки і виробництва вакцин від коронавірусу, а також для забезпечення їх рівномірного розподілу в усьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками і партнерами у питаннях закупівлях й логістики вакцин.

Партнерами механізму COVAX є, зокрема, виробники вакцин, уряду США, Європейського Союзу, Канади, Великобританії, Німеччини, Всесвітній банк та інші.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca розробила однойменна шведсько-британська компанія разом з Оксфордським університетом. Пізніше препарат перейменували на Vaxzevria. Препарат виготовляють у кількох країнах, зокрема у Південній Кореї та Індії (останній варіант випускається пді брендом Covishield).

Для повноцінного щеплення пацієнтам вводять дві дози вакцини з інтервалом у кілька тижнів.

Ефективність вакцини AstraZeneca становить 76%, але вона на 100% запобігає важкому перебігу хвороби чи госпіталізації.

Для людей віком понад 65 років ефективність вакцини сягає 85%.

Якими вакцинами щеплять українців від коронавірусу

З часу початку вакцинальної кампанії, до України надійшли вакцини Covishield (500 тис. доз), CoronaVac (215 тис. доз, хоча мало надійти 700 тис.), Pfizer (117 тис. доз) і AstraZeneca-SKBio (367,2 тис. доз).