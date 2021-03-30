Вакцину від коронавірусу англо-шведської компанії AstraZeneca, яка носила однойменну назву, перейменували на Vaxzevria, повідомило Європейське агентства лікарських засобів.

Назву змінили 25 березня. В агентстві медичних продуктів Швеції запевнили, що перейменування препарату не спричинить інших змін, але фахівці з вакцинації повинні знати про перейменування, тому що інформація про продукт, його маркування і упаковка можуть виглядати інакше.

Як зазначає «Бабель», вакцини від AstraZeneca вважаються найбільш доступними для всього світу завдяки низькій ціні та простим умовам зберігання. Одна доза коштує 3-4 долари, а зберігатися препарат може тривалий час при температурі від -2 до +8°C. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом у 4-12 тижнів. Дані деяких досліджень показують, що чим більшим є інтервал між першою і другою дозами, тим ефективнішою буде вакцинація. Ефективність препарату становить 76%.

На початку березня понад 20 країн світу призупинили використання вакцини AstraZeneca через ймовірне виникнення тромбів. Проте доказів прямого зв’язку з вакциною не було – розробники запевняли, що вона безпечна, та й випадки тромбозів фіксували лише в окремих країнах, які використовували спільну партію вакцини. Після перевірки вакцини Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейський медичний регулятор заявили, що препарат безпечний і не пов’язаний із тромбозом. Зрештою 18 березня країни почали повертатися до використання вакцини AstraZeneca.

Також вакцину від AstraZeneca виготовляють в Індії, однак, попри те, що склад у британсько-шведської та індійської вакцин ідентичний, в Індії препарат випускають під локальним брендом Covishield. В Україні наразі використовують саме Covishield.