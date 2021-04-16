У Києві приземлився літак, який доставив 117 тис. доз вакцини Pfizer

Зранку, 16 квітня, в міжнародному аеропорті «Київ» імені Сікорського приземлився літак, який доставив 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Про це повідомляє Hromadske.

Цією партією вакцини в Україні щепитимуть людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Партію вакцини планують розділити на дві частини, щоб потім нею ж зробити друге щеплення.

У травні-червні в Україну мають поставити ще 10 млн доз цього препарату, але вже за прямим контрактом.

Вакцину Pfizer/BioNTech виготовляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Pfizer – це РНК-вакцина, головним компонентом якої є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19.

Зберігати таку вакцину потрібно за температури -70°C. За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Для повної імунізації вводять дві дози з інтервалом у три тижні.

Окрім того, вакцина має чи не найменшу заявлену кількість побічних ефектів, серед яких типові реакції на вакцинацію: підвищена втома та головний біль.