МОЗ уточнило протипоказання для щеплення проти коронавірусу
Вакцинуватись від коронавірусу можна людям із деякими симптомами застуди
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я уточнив рекомендації щодо протипоказань для щеплення проти коронавірусу. Про це повідомила прес-служба ЦГЗ.
ЦГЗ випустив збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти Covid-19. У ньому зокрема роз’яснили, кому протипоказано робити щеплення.
Як і раніше, щеплення не можна робити людям, у яких:
- відомо про алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини;
- була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;
- є гарячка (температура понад 38°C).
Окрім цього, ЦГЗ уточнив, що щеплення проти коронавірусу не можна робити також людям, молодшим за зазначений в інструкції вік. Але, ймовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять змінити ці інструкції.
А от тим, у кого є застуда чи нежить із температурою, меншою за 38°C, щеплення робити можна. Та зважаючи на те, що людина з ознаками застуди та підвищеною температурою може мати Covid-19, її не рекомендують запрошувати на вакцинацію.
Роблять це для того, щоб убезпечити від зараження медичних працівників і відвідувачів медзакладу.