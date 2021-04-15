Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я уточнив рекомендації щодо протипоказань для щеплення проти коронавірусу. Про це повідомила прес-служба ЦГЗ.

ЦГЗ випустив збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію проти Covid-19. У ньому зокрема роз’яснили, кому протипоказано робити щеплення.

Як і раніше, щеплення не можна робити людям, у яких:

відомо про алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини;

була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;

є гарячка (температура понад 38°C).

Окрім цього, ЦГЗ уточнив, що щеплення проти коронавірусу не можна робити також людям, молодшим за зазначений в інструкції вік. Але, ймовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять змінити ці інструкції.

А от тим, у кого є застуда чи нежить із температурою, меншою за 38°C, щеплення робити можна. Та зважаючи на те, що людина з ознаками застуди та підвищеною температурою може мати Covid-19, її не рекомендують запрошувати на вакцинацію.

Роблять це для того, щоб убезпечити від зараження медичних працівників і відвідувачів медзакладу.