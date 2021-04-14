МОЗ опублікувало посібник з найпоширенішими запитаннями про вакцинацію
Центр громадського здоров’я МОЗ опублікував посібник зі 100 найпоширенішими запитаннями про вакцинацію від коронавірусу. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦГЗ.
У відомстві зазначили, що в посібнику є відповіді на запитання, як працюють різні типи вакцин, з чого вони складаються і кому не можна робити щеплення.
«Невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі та медичні сестри в усіх регіонах України», – пообіцяли у ЦГЗ.
У відомстві зазначили, що у підручнику, який містить 10 розділів, доступною мовою розповідається про:
- як працюють різні типи вакцин;
- як вимірюють їхню ефективність і перевіряють безпечність;
- як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад, з онкохворобами);
- кому не можна робити щеплення;
- які є реакції на вакцини;
- як поводити себе після щеплення тощо.
Ознайомитися з цифровою версією посібника можна перейшовши за посиланням.
Як інформував ZAXID.NET, голова МОЗ Максим Степанов сьогодні заявив, що в Україні пандемія коронавірусу починає йти на спад, ситуація покращується, а медична система витримала черговий стрибок захворюваності.
1 березня в Україні почав працювати сайт для запису на вакцинацію. Це можна зробити як через додаток «Дія», так і у свого лікаря.
Станом на 14 квітня в Україні одну дозу вакцини отримала 403551 людина, дві (тобто завершили вакцинацію) – 5 людей. Наразі щеплення роблять двома препаратами – AstraZeneca (Covishield) та китайським CoronaVac.