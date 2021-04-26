На Львівщині майже 23 тис. осіб мають можливість вакцинуватися від коронавірусу

Уночі, 26 квітня, до Львова прибула чергова партія вакцин: 21 600 доз вакцини AstraZeneca корейського виробництва і 1170 доз виробництва Pfizer-BioNTech, повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

За його словами, вакциною Pfizer продовжать вакцинувати осіб, які перебувають у закладах соціального захисту (будинках престарілих, геріатничних центрах тощо), працівників цих закладів і шкіл-інтернатів, а також працівників державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників.

Вакциною AstraZeneca будувать вакцинувати осіб, яким за 65 років. Тож усі охочі щепитися можуть записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.

«Плануємо використати усі 21 600 доз вакцини AstraZeneca для першого щеплення від коронавірусу. На друге щеплення будуть нові поставки. Вакцинацію розпочинаємо сьогодні», – повідомив Олег Когут.

До проведення вакцинації, за словами Олега Когута, будуть залучені не лише мобільні бригади, а й стаціонарні пункти щеплень, яких на Львівщині є понад 80.

Аби виробився імунітет, потрібно отримати дві дози вакцини. Другу дозу через 90 днів після отримання першої дози.

Нагадаємо, 23 квітня в Україну прибула виготовлена в Південній Кореї партія вакцини від Covid-19 в кількості 367,2 тис. доз, яку доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ в рамках механізму COVAX.