Ізраїль з 1 червня скасовує для громадян країни введені раніше карантинні обмеження. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на МОЗ Ізраїлю.

«Вперше з початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня», – зазначили в МОЗ.

У той же час, однак, обмеження для туристів з-за кордону працюватимуть і надалі, щоб запобігти завезення нових штамів коронавірусу.

В Ізраїлі понад п'ять млн осіб (55% населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу. Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або ті, що видужали, із «зеленим паспортом». З червня навіть люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих закладів.

За час пандемії в Ізраїлі зафіксували майже 840 тис. випадків коронавірусу, з яких померли близько 6 тис. Водночас, темпи вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі чи не найшвидші у світі. В країні, де проживає понад 9 млн людей, майже 6 млн зробили щеплення першою дозою вакцини.

Ізраїльська влада використовує для щеплення громадян вакцину Pfizer, що пройшла необхідні етапи клінічних випробувань і вже довела свою ефективність у боротьбі з вірусом. Медики констатували, що після масової вакцинації кількість заражень коронавірусом в Ізраїлі різко впала.