Низький рівень кисню в крові і частота дихання ще до появи симптомів коронавірусної хвороби Covid-19 вказують на більш високий ризик важкого перебігу цієї хвороби і навіть смерті, свідчать результати дослідження науковців з Медичної школи Вашингтонського університету, пише у вівторок, 25 травня, «Українська правда» з посиланням на Science Daily.

Дослідження 1095 пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19, показало, що два показники здоров'я – частота дихання і рівень кисню в крові – вказують на більш високу смертність від захворювання. Науковці вивчили дані хворих у віці 18 років і старше в період з 1 березня по 8 червня 2020 року.

Результати дослідження показали, що для деяких людей з Covid-19, які відчувають себе достатньо погано, щоб лягати в лікарню, часове вікно для раннього медичного втручання вже могло пройти.

Хворі можуть звертатися за допомогою, коли відчувають симптоми, як-от ускладнене дихання і постійний біль в грудях – ознаки, які ще можуть бути відсутніми, коли дихання і кисень в крові вже досягли небезпечного рівня, кажуть автори дослідження.

«Спочатку у більшості пацієнтів з Covid-19 немає труднощів з диханням. У них може бути досить низька сатурація кисню, але симптомів ще може не бути. У них може не виникнути задишка, поки рівень кисню в крові не стане низьким. Тоді ми втратимо шанс втрутитися на ранньому етапі і почати лікування», – розповіла кардіологиня, співавторка дослідження Нона Сотооденія.

Пацієнти, дані яких досліджували науковці, часто страждали на гіпоксемію (низька сатурація – рівень кисню в крові становив 91% або нижче) або на тахіпное (швидке, поверхневе дихання; 23 вдихи на хвилину). Дехто повідомляв про відчуття ускладненого дихання або кашель незалежно від рівня кисню в крові.

Всього в лікарні померли 197 пацієнтів. У порівнянні з госпіталізованими з нормальним рівнем кисню в крові, пацієнти з гіпоксемією мали ризик смерті в 1,8-4 рази вищий, залежно від рівня кисню в крові. Аналогічно, у порівнянні з пацієнтами, які поступили з нормальною частотою дихання, у пацієнтів з тахіпное ризик смерті був в 1,9-3,2 раза вищий. Інші симптоми при госпіталізації, зокрема, температура, частота серцевих скорочень і артеріальний тиск, не були пов'язані зі смертністю.

Вчені рекомендують людям з позитивними результатами тесту на Covid-19, особливо тим, хто схильний до важчого перебігу через похилий вік або ожиріння, купити або позичити пульсоксиметр і контролювати рівень кисню в крові. Він має бути перевищувати ппоказник 93%.

«Ще простіше виміряти частоту дихання – це скільки вдихів ви робите за хвилину. Попросіть когось із близьких поспостерігати за вами протягом хвилини, поки ви не звертаєте уваги на своє дихання, і якщо вони нарахують 23 вдихи за хвилину, вам варто звернутися до лікаря», – порадили науковці.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше українські науковці навчилися прогнозувати важкість перебігу коронавірусу.