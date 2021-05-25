Розглядається можливість розміщення центру вакцинації на стадіоні «Арена Львів»

У Львові планують відкрити центр вакцинації, де проводитимуть щеплення від Covid-19 для великої кількості людей. Створення такого центру обговорили голова ЛОДА та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочої онлайн-наради.

У вівторок, 25 травня, за підсумками наради голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що у центрі вацинації мали б проводити щеплення від Covid-19 для великої кількості людей, насамперед тих, які зареєстровані через додаток «Дія».

Розглядається можливість розміщення такого центру на стадіоні «Арена Львів».

«Цей об’єкт найбільше відповідає рекомендаціям Міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати ряд організаційних питань, у першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Адже до процесу вакцинації залучатимуть не лише медиків, а й волонтерів та студентів медичних закладів. Також на розгляді питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп’ютерною технікою, стабільним сполученням з електронними мережами, охороною під час та після роботи», – повідомив Максим Козицький.

З його слів, проблемним питанням є розташування стадіону, адже він розміщений на околиці міста, через що туди може бути ускладнений доїзд. Тому в керівництві області розглядатимуть альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб забезпечити безперешкодний доїзд людей з околиць міста чи області.

За підсумками наради, профільному департаменту ЛОДА доручили у стислий термін напрацювати механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій МОЗ.