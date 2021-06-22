У разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни, його можна зробити пізніше, а для деяких вакцин – раніше, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів після першої дози;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

При цьому у разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на сім днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено «вікно», в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.

Друга доза вакцини проти Covid-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку. При цьому на цей момент невідомий кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти Covid-19. Тому, якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це потрібно зробити за першої нагоди.

При цьому в МОЗ рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше лише в разі крайньої потреби.