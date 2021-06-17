Кабінет міністрів унормував видачу свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу, дозволивши підписувати такий документ лікарям первинної ланки медичної допомоги. Відповідну постанову уряд ухвалив у середу, 16 червня, але опублікував у четвер.

«Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я», – сказано в постанові.

На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.

Нагадаємо, цією ж постановою уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня, а також скасував вимогу дотримуватися соціальної дистанції на масових заходах.