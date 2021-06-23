В десяти країнах виявили новий різновид штаму коронавірусу «Дельта». Про мутацію «Дельта Плюс» вже заявили в Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї і Росії. Про це повідомляє The Guardian.

«Дельта Плюс» – це варіант штаму «Дельта» з додатковою мутацією K417N. Мутація K417N також спостерігається в варіанті «Бета», вперше виявленому в Південній Африці.

Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як «непальський» варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію.

Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно. Уточнюється, що серйозність і заразність «Дельти Плюс» ще не відома.

Штам коронавірусу «Дельта», раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн.

Раніше українські вчені повідомили, що цей штам зростання захворюваності на коронавірус зараз відбувається лише у трьох країнах Європи – РФ, Великій Британії та Португалії.

Вони вважають, що штам «Дельта» може спричинити в Україні нову хвилю Covid-19 ще до кінця літа.