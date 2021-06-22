Через новий штам коронавірусу на кордони можуть повернутись обмеження

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я мають підготувати пропозиції для додаткового контролю та обмежень міграції між Україною та країнами, де поширюється штам коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє Офіс президента.

Як розповіли у Національній академії наук України, штам коронавірусу «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж штам «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 рази. Саме цей штам коронавірусу, на думку українських науковців, може призвести до четвертої хвилі захворюваності вже восени.

До слова, зараз штам коронавірусу «Дельта» найбільше поширений у Росії, Великій Британії та Португалії. За даними ВООЗ, він поступово стає домінуючим в усьому світі. Раніше цей штам називався «індійський», але його вирішили перейменувати, щоб уникнути дискримінації країни.