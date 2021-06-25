ВООЗ припускає, що вразливі категорії потребуватимуть щорічної вакцинації від коронавірусу
Більшості ж, імовірно, буде достатньо однієї дози вакцини на два роки
Всесвітня організація охорони здоров’я передбачає, що люди із груп ризику потребуватимуть щорічної вакцинації від Covid-19, аби їхній імунітет залишався стійким до різних штамів вірусу. Про це пише Reuters з посиланням на внутрішні документи організації.
У прогнозі ідеться про старших людей та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Іншим категоріям, імовірно, буде достатньо однієї дози вакцини на два роки. Також у документі ідеться про те, що світові виробники вакцини наступного року могли би випустити 12 мільярдів доз для щеплень, що більше, ніж цьогоріч.
Та це базовий і позитивний сценарій, окрім нього є інші. Найгірший полягає у тому, що наступного року виробники зможуть забезпечити лише 6 мільярдів доз вакцини, а щорічної вакцинації потребуватимуть усі, а не лише вразливі категорії.
Вже зараз, зазначають у ВООЗ, є надто великий розрив у кількості вакцинованого населення у багатих і бідних країнах. Якщо у перших майже всі отримали принаймні одну дозу вакцини, то у других – заледве кілька відсотків. І зменшення обсягів виробництва вакцини та потреба у щорічній вакцинації для кожного лише поглиблять цей розрив.
Усі сценарії наразі є лише імовірними і можуть змінюватись. Глобальна стратегія вакцинації, кажуть у ВООЗ, залежатиме від подальших досліджень про нові штами та вплив вакцин на них, а також про те, як довго насправді може тривати імунітет до коронавірусу після хвороби та після імунізації.
У найбільш позитивному сценарії від ВООЗ ідеться про те, що наступного року у світі зможуть випустити 16 мільярдів доз вакцини, що рівномірно розподілять між всіма країнами, а повторна вакцинація буде непотрібною, тому що вакцини діятимуть довго і на всі штами вірусу.
До слова, за даними МОЗ, в Україні станом на 25 червня щепили 1 млн 834 тис. 969 людей. Також в Україні виявили штам коронавірусу «Дельта».