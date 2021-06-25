Старшим людям, можливо, доведеться вакцинуватись від коронавірусу кожного року

Всесвітня організація охорони здоров’я передбачає, що люди із груп ризику потребуватимуть щорічної вакцинації від Covid-19, аби їхній імунітет залишався стійким до різних штамів вірусу. Про це пише Reuters з посиланням на внутрішні документи організації.

У прогнозі ідеться про старших людей та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Іншим категоріям, імовірно, буде достатньо однієї дози вакцини на два роки. Також у документі ідеться про те, що світові виробники вакцини наступного року могли би випустити 12 мільярдів доз для щеплень, що більше, ніж цьогоріч.

Та це базовий і позитивний сценарій, окрім нього є інші. Найгірший полягає у тому, що наступного року виробники зможуть забезпечити лише 6 мільярдів доз вакцини, а щорічної вакцинації потребуватимуть усі, а не лише вразливі категорії.

Вже зараз, зазначають у ВООЗ, є надто великий розрив у кількості вакцинованого населення у багатих і бідних країнах. Якщо у перших майже всі отримали принаймні одну дозу вакцини, то у других – заледве кілька відсотків. І зменшення обсягів виробництва вакцини та потреба у щорічній вакцинації для кожного лише поглиблять цей розрив.

Усі сценарії наразі є лише імовірними і можуть змінюватись. Глобальна стратегія вакцинації, кажуть у ВООЗ, залежатиме від подальших досліджень про нові штами та вплив вакцин на них, а також про те, як довго насправді може тривати імунітет до коронавірусу після хвороби та після імунізації.

У найбільш позитивному сценарії від ВООЗ ідеться про те, що наступного року у світі зможуть випустити 16 мільярдів доз вакцини, що рівномірно розподілять між всіма країнами, а повторна вакцинація буде непотрібною, тому що вакцини діятимуть довго і на всі штами вірусу.

До слова, за даними МОЗ, в Україні станом на 25 червня щепили 1 млн 834 тис. 969 людей. Також в Україні виявили штам коронавірусу «Дельта».