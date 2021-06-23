Обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року

Кабінет міністрів України своєю постановою запровадив обов'язкову наявність негативного тесту на коронавірус для перетину українського кордону людьми, які їдуть з 4 країн. Відповідне рішення було ухвалене на спеціальному засіданні уряду щодо поширення штаму коронавірусу «Дельта», повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За словами заступника міністра, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, обов'язково негативний тест на коронавірус доведеться мати громадянам, які прямують з країн:

Велика Британія;

Індія;

Росія;

Португалія.

Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться й у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів.

Це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом «Дельта» в Україні. Інфіковані особи наразі лікуються у київській лікарні.

Новий штам вірусу Covid-19 «Дельта» вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 раза більш контагіозний, а також в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом Covid-19.