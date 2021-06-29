Дослідження науковців з Оксфорда показало, що змішані дводозові схеми вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca в будь-якій комбінації виробляли високі концентрації антитіл проти коронавірусу. Про дослідження оксфордських науковців під назвою Com-COV повідомила у понеділок, 28 червня, агенція Reuters.

Науковці дослідили комбінацію вакцин, що вводяться з чотиритижневий інтервалом 830 учасникам. Найвища відповідь антитіл спостерігалася у людей, які отримували дві дози вакцини Pfizer. При цьому обидва змішаних режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca.

Як перевірили науковці, введення Pfizer через чотири тижні після AstraZeneca викликає кращу імунну відповідь, ніж введення ще однієї дози AstraZeneca. Укол AstraZeneca, після якого вводили вакцину Pfizer, викликав кращу Т-клітинну відповідь, а також вищу відповідь антитіл, ніж у випадку, коли після Pfizer пацієнтам вводили AstraZeneca.

Професор з Оксфорда Метью Снейп зазначив, що результати дослідження можна використовувати для додання гнучкості вакцинації, але їх недостатньо, щоб рекомендувати ширший відхід від клінічно затверджених графіків.

Дослідження змішування двох доз вакцин проводилося на тлі того, як у європейських країнах почали пропонувати альтернативу вакцині AstraZeneca через вкрай рідкісні випадки тромбозів у щеплених цим препаратом.

Com-COV також розглядає змішані графіки протягом 12-тижневого інтервалу. За словами науковців, щеплення AstraZeneca дало кращу імунну відповідь при більш тривалому інтервалі між дозами.