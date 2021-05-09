Влада Кіпру з понеділка, 10 травня, пом’якшить умови в’їзду в країну для вакцинованих туристів. Їм не доведеться проходити самоізоляцію та здавати тест на Covid-19, йдеться у наказі Міністерства охорони здоров’я Кіпру.

«Пасажирів, які були щеплені та мають дійсний сертифікат про вакцинацію незалежно від їх громадянства, не проситимуть про те, щоб вони йшли на самоізоляцію, залишалися на карантині або проходили будь-який тест на Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Вакцинуватися можна будь-якою з вакцин, яку схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) або російським «Спутником V».

Ті, кого щепили від коронавірусу вакциною Janssen / Johnson & Johnson, зможуть відвідати Кіпр через два тижні після вакцинації. Ті, кого щепили вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna і «Спутник V» можуть прибувати на Кіпр одразу після отримання другої дози вакцини.

Перед приїздом туристам необхідно завантажити копію свого сертифіката про вакцинацію англійською мовою на портал CyprusFlightpass. Їм також необхідно надати дані про препарат, яким їх прищепили, і дату вакцинації. За надання недостовірної інформації про імунізацію мандрівникам загрожує штраф.

Вищезгадані правила також поширюються і на туристів з України.