У жовтні в «Дії» з’явиться посвідчення учасника бойових дій

У жовтні 2021 року Міністерство у справах ветеранів планує інтегрувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг «Дія». Згодом там з’являться й посвідчення інших категорій громадян, якими опікується відомство, повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

«Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг «Дія». Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми опікуємося», – цитує Левчука прес-служба відомства.

Левчук додав, що відомство працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості для започаткування власного бізнесу.

«Ми хочемо об’єднати низку онлайн-платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів», – розповів він.

За словами Левчука, у додатку будуть посвідчення всіх категорій громадян, якими опікується міністерство.

Як інформував ZAXID.NET, 17 лютого Верховна Рада прирівняла електронні водійські права в «Дії» до паперових. Зокрема, українські водії зможуть показувати правоохоронцям електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку). Також українці тепер можуть через «Дію» замовити, обміняти чи продовжити водійські права.

У застосунку в тестовому режимі також запустили реєстрацію місця проживання онлайн і профіль виборця, завдяки якому можна перевірити місце реєстрації та адресу голосування. Окрім того, у «Дію» додали електронні варіанти індивідуального податкового номера (ІПН) та довідки внутрішньо переміщеної особи. Також за допомогою додатка можна записатися в чергу на вакцинацію проти Covid-19.