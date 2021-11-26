Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна відтепер завантажити із мобільного застосунку «Дія» прямо на смартфон, повідомив у п’ятницю, 26 листопада, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, документ зберігатиметься у пам’яті смартфона у форматі PDF.

«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково завантажує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у застосунку», – розповів Федоров.

Таким чином, доступ до ковід-сертифіката буде офлайн, а тому його можна буде показувати навіть без доступу до інтернету.

Нагадаємо, що раніше завантажувати деякі види ковід-сертифікатів у вигляді PDF-файлів була доступною лише із сайту «Дія».

Наразі в застосунку «Дія» є всі види ковід-сертифікатів: про вакцинацію («жовтий» для людей з одною дозою» і «зелений» для тих, хто отримав дві дози»), сертифікат про одужання, сертифікат на основі негативного ПЛР-тесту і дитячий сертифікат.