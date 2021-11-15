Отримувати такого роду Covid-сертифікат можна буде не частіше, ніж два рази на рік

У сервісі державних послуг «Дія» з'явився Covid-сертифікат для людей, які одужали після захворювання на коронавірус. Про це повідомляє «РБК-Україна».

У внутрішньому сертифікаті відображається фото людини, якій належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Згенерувати сертифікат в «Дія» можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я про те, що у людини був коронавірус. Сертифікат діє протягом 90 днів.

«Запис в медичному реєстрі має виглядати так: «U07.1 – 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба». Сертифікат сформується, лише якщо запис буде саме таким», – наголошується в описі послуги.

Згенерувати сертифікат у застосунку потрібно самостійно. Для цього слід виконати наступні дії:

На головному екрані вибрати «Додати Covid-сертифікат» або в «Послугах» – «Covid- сертифікат» та натиснути «Почати».

Серед типів сертифікатів обрати «Сертифікат про одужання».

Надати згоду на передачу медичних даних та натиснути «Отримати сертифікат».

Covid-сертифікат про одужання з'явиться у розділі «Документи».

Згенерований сертифікат буде доступний тільки в застосунку «Дія». При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Термін дії Covid-сертифікату про одужання – 90 днів.

Новий Covid-сертифікат буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС(з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна).

Зауважимо, що згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму «Дельта», ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.