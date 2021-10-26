В Україні анонсували запуск тестових версій Covid-сертифікатів в «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи.

Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на Covid-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій.

Також Мінцифри працює над удосконаленням отримання Covid-сертифікатів у «Дії».

Зокрема, планується спростити процес підписання згоди під час запиту на отримання Covid-сертифіката (технологія фото ID) у мобільному додатку та на порталі.

Відомство працює також над можливістю отримання користувачами сертифікату вакцинації у форматі PDF-файлу за допомогою мобільного додатку. На порталі «Дія» така функція вже працює.

Також Мінцифри працює над виправленням алгоритму внесення даних лікарями. Це пов'язують з тим, аби «уникнути людського фактору» під час заповнення картки пацієнта, безпосередньо, під час процесу вакцинації.