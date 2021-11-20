Підліток хотів пограбувати лабораторію, однак не зміг самостійно вибратися з приміщення

Підліток заліз у вбиральню однієї із медичних лабораторій в Ужгороді, просидів там до закриття закладу, вкрав гроші із бухгалтерії, а потім сам зателефонував у поліцію охорони: хлопець вкрав 7,5 тис. грн з каси та скриньку для пожертв, але не міг самостійно вибратися з приміщення і попросив допомоги.

Як повідомляє Управління поліції охорони Закарпаття, вночі четверга, 18 листопада, до головного офісу поліції охорони в Києві надійшов виклик з Ужгорода. Телефонував хлопець, який повідомив, що не може вибратися із зачиненої медлабораторії та потребує допомоги. Коли охоронці з поліцією прибули на виклик, побачили в приміщенні підлітка, який дивиться крізь решітку і замки.

«Вдень хлопець пробрався до вбиральні та очікував, поки всі працівники розійдуться по домівках і він залишиться наодинці з касою. Після закриття медлабораторії хлопець вийшов з підпілля та подався зламувати двері бухгалтерії, забравши 7,5 тис. грн. Вже на виході помітив скриньку з пожертвувань важкохворій дитині та забрав всі кошти», – йдеться у повідомленні Управління поліції охорони.

Підліток довго намагався вибратися із приміщення і помітив на дверях наліпку «Об’єкт під охороною» і вирішив зателефонувати за вказаним номером, щоб його звільнили. Медлабораторія була під охороною іншої приватної служби, однак державна охорона зв’язалася і директором лабораторії, а для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчих.