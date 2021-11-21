Військовий двічі зняв вхідні ворота і переставив їх на тротуар

У Виноградові службовець місцевої військової частини кілька разів уночі знімав з петель вхідні ворота районного суду. Поліція зафіксувала щонайменше два такі випадки: п’яний солдат просто знімав із кріплення ворота і переставляв їх на тротуар. На його дії поліції поскаржився працівник судової охорони, однак суд не побачив у них порушення.

Як зазначається у постанові суду, військовий Андрій Г., мешканець села Березичі, що на Волині, у серпні 2021 року вночі двічі зняв з петель вхідні ворота до будівлі Виноградівського районного суду на вулиці Тюльпанів. Це підтверджується поясненнями компанії свідків, які зазначали, що 2 серпня близько 04:00, коли вони йшли вулицею Тюльпанів, на якій знаходиться і місцева військова частина, п’яний Андрій Г. підійшов до вхідних воріт, підняв їх руками та переставив на тротуар. Напередодні, 1 серпня, військовий вже знімав із кріплення ворота суду: про це поліцейським повідомив працівник служби судової охорони, який прийшов на роботу та виявив пошкодження центральних воріт. Чому військовий знімав ворота з кріплення – не відомо. Поліція склала на нього адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Суддя Виноградівського райсуду Мар’яна Бак взяла до уваги всі матеріали справи, в тому числі показання свідків, пояснення обвинуваченого, а також протокол про адмінправопорушення, однак зазначила, що часу вчинення порушення не доведено, а пояснення як самого фігуранта, так і свідків не є достатніми доказами. Сам військовий та його захисник на судове засідання не прийшли. Відтак, суддя вирішила закрити справу «у зв’язку з відсутністю події адміністративного правопорушення». Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.