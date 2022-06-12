Слідчі ДБР затримали двох лісівників та приватного підприємця під час спроби організувати нелегальний продаж партії деревини на 500 тис. грн

Слідчі ДБР затримали двох лісівників та приватного підприємця з Тернопільщини, які займались незаконним продажем лісу. Зокрема, посадовці одного з лісгоспів області підробляли документи щодо обсягів заготовленої деревини і створювали вільні залишки, які потім перепродавали приватним підприємцям. Їх затримали під час спроби продати партію дерева на 500 тис. грн. За це їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Про затримання посадовців стало відомо у неділю, 12 червня, після повідомлення прес-служби ДБР. Як вважає слідство, двоє працівників одного з тернопільських лісгоспів спільно з підприємцями Тернопільської та інших областей організували незаконні рубки дерев, завдавши збитків державі на мільйони гривень.

Незаконну діяльність лісівників слідчі ДБР документували протягом року.

«Працівники лісгоспу, підробляючи документи щодо обсягів деревини, які заготовляє держава і відведених для цього площ, створювали необліковані залишки лісопродукції. Згодом цю деревину цінних порід, здебільшого дуб, за готівку продавали підприємствам, а отримані кошти ділили між собою», – повідомляють деталі схеми у ДБР.

Обох лісівників затримали на гарячому під час спроби продати деревину, вартістю 500 тис. грн. Їм інкримінують порушення ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна в умовах воєнного стану). Їм загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.