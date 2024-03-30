Винищувач Eurofighter ВПС Італії

Військово-повітряні сили Італії перехопили невідомі літаки над міжнародними водами в Балтійському морі. Для цього італійські ВПС використали винищувачі Eurofighter, що розміщені на польській базі Мальборк у межах місії НАТО. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил Італії. За даними інформаційної агенції Reuters, йдеться про російські літаки.

Сигнал про виявлення невідомого літака надійшов із командного центру НАТО 28 та 29 березня. Для перехоплення залучили чотири італійські винищувачі Eurofighte, що базуються на польській базі Мальборк.

«Завдяки цим літакам можна гарантувати зліт і перехоплення будь-якого підозрілого сліду, виявленого радаром, за кілька хвилин, 24 години на добу», – повідомили у Повітряних силах Італії.

Після розпізнавання літаків винищувачі повернулися на базу. Джерела Reuters повідомили, що російські літаки були помічені радарами, але не відповідали на радіосигнали та прохання вийти на зв'язок.

Нагадаємо, 1 березня 2024 року французькі винищувачі Mirage 2000-5 були підняті на перехоплення російських літаків Су-30, а також транспортного літака Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.