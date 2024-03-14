Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі. Про це повідомила агенція Reuters, посилаючись на джерело в британському уряді.

Cигнал GPS на літаку не працював протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії. Співрозмовники журналістів додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування. Міноборони Британії відмовилось офіційно коментувати ситуацію.

Своєю чергою, співрозмовник відомства в коментарі The Times сказав, що британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей.

«Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії», – додав співрозмовник журналістів.

Росія регулярно раніше глушила сигнал на британських літаках, які злітають з авіабази"«Акротірі» на Кіпрі, але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко. У Польщі та Балтійському регіоні були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS, що може бути наслідком роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).