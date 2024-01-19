Рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі

У Польщі та Балтійському регіоні були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS, що може бути наслідком роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM, що демонструють безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодз.

Дані GPSJAM також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року.

Збої можуть бути пов'язані з з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області. Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії.

Шведський підполковник Йоакім Паасіківі повідомив, що, на його думку, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом діяльності російського впливу або так званої гібридної війни. Він також додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.