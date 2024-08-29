Усе найважче у маленького Максима вже позаду

7-річний мешканець Харківщини став першим пацієнтом львівської дитячої лікарні св. Миколая, якому провели аутологічну пересадку стовбурових клітин. Трансплантація пройшла успішно, хлопчик готується іти у перший клас.

Максим родом із Харківської області. Коли йому було чотири роки, батьки помітили, що син почав стрімко втрачати вагу. Результати обстеження приголомшили: у нього виявили агресивну та рідкісну форму раку — десеміновану апендимому. Небезпечна пухлина утворилася у мозку хлопчика та пустила метастази у спинний мозок. Перші шість блоків хіміотерапії Максим отримав у Харкові під острілами.

«Після хіміотерапії у Харкові хлопчик пройшов кілька блоків хіміотерапії у Київському міському клінічному онкологічному центрі, а потім перебрався з батьками на Прикарпаття, де продовжив лікування. План порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні та спеціалісти львівської лікарні св.Миколая. В Івано-Франківську хлопчик проходив основну терапію, а до Львова приїжджав на високодозову хімію», – повідомили у лікарні.

Команда лікарів, яка допомагала Максимові побороти недугу

Наступний етап у боротьбі за життя Максима – трансплантація кісткового мозку (ТКМ). Її провели тоді, коли після чергового курсу хіміотерапії вдалося знищити злоякісні новоутворення. Максимові виконали аутологічну ТКМ, тобто пересадили його власні, заздалегідь відібрані, стовбурові клітини. Готували хлопчика до трансплантації також медики двох міст.

У дитячій лікарні св. Миколая – це перша трансплантація кісткового мозку. Після проведення ТКМ Максим з мамою впродовж трьох тижнів не виходили зі стерильної ізольованої палати. Це обов’язкова умова, адже на момент пересадки імунітет майже повністю «вбитий» хімією і пацієнт є вкрай вразливим до інфекцій. Через два місяці після ТКМ онкогематологи повторили процедуру. У лікарні кажуть, що у випадку Максима була потрібна тандемна, тобто, подвійна трансплантація. Після неї ще три тижні ізоляції. Обидві пересадки пройшли вдало.

Максим з лікарні вже поїхав додому. Попереду в нього ще у разі потреби – променева терапія, але найважче, кажуть лікарі, вже позаду. Хлопчик готується іти у перший клас, лікарі дозволяють.

До слова, у Львові пересадку кісткового мозку дітям проводять у двох медзакладах: Центрі дитячої медицини (Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі) і з 2023 року - лікарні св. Миколая Першого медобʼєднання Львова.