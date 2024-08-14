Після операції дівчина вже прогулялася центром Львова

Хірурги львівської лікарні св. Миколая видалили 17-річній мешканці Вінниці відразу три пухлини на нозі, які заважали їй ходити. Пацієнтка має спадкове захворювання – хворобу Реклінгхаузена або нейрофіброматоз І типу, яке провокує появу пухлин на шкірі, кістках та органах нервової системи.

Вінничанка Ангеліна бореться з хворобою з чотирьох років. Саме тоді у неї діагностували важку системну спадкову недугу – хворобу Реклінгхаузена. Це захворювання зазвичай проявляється в ранньому віці: спершу «кавовими плямами» на тілі, а згодом провокує появу і ріст множинних пухлин на шкірі, кістках та органах нервової системи, практично будь-де в організмі. Найбільша небезпека в тому, що ці доброякісні новоутвори здатні ставати злоякісними, повідомили у лікарні.

Першу операцію дівчина перенесла у 8 років. Тоді на лівій нозі їй видалили кілька пухлин, найбільша з яких мала 15 см. Лікарі кажуть, що нейрофіброми іноді виростають до 30 см, твердіють, стискають м'язи та кістки. А недавно в дівчини знову почала боліти ліва нога. Інколи нижче стегна Ангеліна не відчувала кінцівки, їй ставало все важче ходити. Рідні приїхали на консультацію до спеціалістів Львова. Онкогематологи виявили у нозі пацієнтки три пухлини.

«Аби зробити втручання безболісним та безпечним для юної пацієнтки, їй провели блокаду нервів – стегнового та сідничного. Зробили це під контролем високоточного апарату Stimuplex, що дозволяє візуалізувати судини. Самі ж пухлини видалили малоінвазивно, через три невеликих проколи», – кажуть у лікарні.

Операція пройшла успішно. Дівчина одужує і вже навіть змогла прогулятися з мамою центром Львова.