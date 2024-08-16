Зараз дівчинка перебуває під контролем спеціалістів Центру

Львівські хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 3-місячну львів’янку з перекрутом правого яєчника. У ранньому віці така патологія зустрічається вкрай рідко. У медичній літературі лікарі знайшли лише один описаний випадок перекруту яєчника у дівчинки віком майже 3 місяці.

Батьки дівчинки звернулися на консультацію до спеціалістів Центру після того, як донька почала часто блювати. У такому віці це трапляється часто і може виникати через банальне перегодовування.

Перекрут яєчника – це гостра патологія, часто зустрічається у пубертатному періоді, рідко в ранньому віці. І, як виняток, у період грудного вигодовування. Без своєчасного лікування викликає ішемічні зміни та змертвіння тканин (некроз), повідомили у Центрі.

«Діагностувати і запідозрити перекрут яєчника вдалося завдяки фаховій роботі сонографіста. Під час УЗД і запідозрили даний діагноз. Яєчник у діток такого віку маленький, а у дівчинки він був набряклий, переповнений, із великим вираженим фолікулярним апаратом, що теж може бути нормою при грудному вигодовуванні. Однак, яйники мають бути два однакові по розміру, а у нашої маленької пацієнтки вони відрізнялись»,– каже хірургиня Оксана Горбач.

Із цим захворюванням маленька львів’янка ходила добу, а це багато у такому випадку, бо порушується кровопостачання і орган може стати нежиттєздатний. Тому лікарі прийняли рішення про невідкладне оперативне втручання. Оперували лапароскопічно.

«Яєчник був змінений. Ми його змогли розкрутити. Доба дозволяє зробити деторсію (розкрут яйника). Далі призначили консервативне лікування. Дитячі регенеративні функції хороші. Тож ми дали час відновитися і наступне УЗД у динаміці показало, що зʼявився кровоплин, яєчник зменшився у розмірі»,– каже Оксана Горбач.

За словами лікарів, це дуже рідкісний випадок. У літературних даних вони знайшли лише один описаний випадок із перекрутом яєчника у дитини такого віку. Зараз маленька львів’янка перебуває під контролем спеціалістів Центру.