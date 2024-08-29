У четвер, 29 серпня, у Львові заклали капсулу на місці будівництва Центру ментального здоров’я лікарні святого Луки Першого медоб’єднання міста. Зробили це мер Львова Андрій Садовий та мер німецького Вюрцбурга Крістіан Шухардт. Зведуть Центр ментального здоровʼя на території лікарні святого Луки, що на вулиці Навроцького,23.

У майбутньому Центрі ментального здоров’я спеціалісти надаватимуть висококваліфіковану психіатричну та психотерапевтичну допомогу всім, хто її потребує: цивільним та військовим, місцевим жителям та внутрішньо-переміщеним особам.

«По допомогу зможе звернутися будь-хто, не потрібно буде скерування від сімейного лікаря. У нас будуть всі фахівці: психологи, психіатри, психотерапевти та фахівці з арттерапії», – розповіла завідувачка Центру ментального здоровʼя лікарні св. Луки Софія Гречух.

Фото ZAXID.NET

На місці закладання капсули буде зведено модульну безбар’єрну будівлю площею 900м2 на два блоки: стаціонарний на 32 ліжка та амбулаторно-поліклінічний з кабінетами індивідуальної та групової терапії. Також планується зведення скляної тераси площею 65м2, де пацієнти стаціонару матимуть змогу проводити свій вільний час. Будівля буде повністю інклюзивною.

«Цей обʼєкт буде в певній мірі новітнім. Передбачається будівництво зі швидкозбірних конструкцій. Сама типологія цієї будівлі є унікальною, але зводиться в конкретному середовищі, для конкретних потреб, для швидкого одужання пацієнтів», – розповів головний архітектор Львова Антон Кололомєйцев.

Візуалізація майбутнього Центру ментального здоровʼя. Фото ЛМР

Мета створення нового Центру ментального здоров’я при вже третій лікарні Першого медоб’єднання Львова – це інтеграція психіатричної допомоги в загальну медицину та турбота про психоемоційний стан кожного пацієнта.

«Сьогодні ми на першій стадії народження дуже важливої будівлі. Ви чудово розумієте, що будь-яка фізична реабілітація без психологічної насправді не має результату якісного. Цей центр, який тут постане, матиме важливу функцію і допомагатиме нашим ветеранам», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Будівництво центру здійснюється завдяки підтримки фонду DAHW та міста Вюрцбург.

«Я дуже щасливий, що моє місто виконує, підтримує мої пропозиції щодо допомоги Львову. Можливо ця допомога від нашого міста і від наших колег з інших організацій, які сюди приїхали теж, можливо, вона незначна. Важливо памʼятати, що треба допомагати не лише зброєю, не лише фінансами, потрібно допомагати такими проектами, які допомагають людям тут жити. », – додав мер Вюрцбурга Крістіан Шухардт.

Вартість будівництва Центру – 67,7 млн грн. Завершити будівництво планують напочатку 2025 року.