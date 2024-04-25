Рейтинг податкоспроможності очолила Сокільницька громада

Департамент фінансів Львівської ОВА сформував рейтинг громад області за обсягом надходження податків на одного мешканця за підсумками першого кварталу цього року. Рейтинг очолили Сокільницька, Славська та Мурованська ОТГ. Львівська громада посіла четверте місце.

Для формування рейтингу фінансисти взяли показник надходження податків до загального фонду бюджету громади в розрахунку на одного мешканця до аналогічного показника загалом по області. До першої десятки увійшли такі ОТГ:

Сокільницька,

Славська,

Мурованська,

Львівська,

Солонківська,

Підберізцівська,

Пустомитівська,

Зимноводівська,

Давидівська,

Оброшинська.

«Із 7️3 наших громад маємо вісім більш ніж спроможних, з найвищими надходженнями на одного мешканця: Сокільницька, Славська, Мурованська, Львівська, Солонківська, Підберізцівська, Пустомитівська і Зимноводівська. Показово, що майже всі вони розташовані поблизу обласного центру», – зазначив директор департаменту фінансів Олег Демків.

Ще 1️1 громад, зауважили фінансисти, можна вважати цілком спроможними. Це Давидівська, Оброшинська, Івано-Франківська, Кам’янка-Бузька, Радехівська, Стрийська, Шегинівська, Сколівська, Тростянецька, Жидачівська і Городоцька.

Рейтинг податкоспроможності громад

Натомість дев’ять громад за податкоспроможністю поступаються середньообласному показникові більш як утричі (Стрілківська, Бісковицька, Добромильська, Хирівська, Журавненська, Боринська, Підкамінська, Поморянська, Добросинсько-Магерівська).

«Їм необхідно докласти зусиль з наповнення місцевих бюджетів, щоб залишити цей невтішний перелік», – зазначили в департаменті.

Відповідно до рейтингу, найбіднішими є Добромильська, Бісковицька та Стрілківська громади. У них індекс податкоспроможності приблизно уп’ятеро менший, ніж загалом в області.

Раніше ЛОВА оприлюднювала рейтинги фінансово спроможних громад Львівщини, беручи до уваги більш ширші показники: рівень дотаційності бюджетів громад, власні надходження у розрахунку на одного мешканця, видатки розвитку, видатки на утримання апарату посадовців, видатки на зарплати в загальному обсязі видатків. Минулого року за цим цейтингом в області лідирувала Солонківська ОТГ. До першої п’ятірки також входили Яворівська, Оброшинська, Великомостівська та Львівська громади.