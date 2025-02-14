Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, що на вулиці Кульпарківській, 95

Комунальна установа Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» 7 лютого уклала угоду з ТОВ «Вельт Капітал» на реставрацію головного корпусу медзакладу, що на вулиці Кульпарківській, 95. Вартість робіт становить 249,8 млн грн. Сайт NGL.media проаналізував кошторис проєкту й повідомляє, що ціни на будівельні матеріали завищені мінімум на 9,8 млн грн.

Згідно з технічним завданням, підрядник до кінця 2025 року має відреставрувати фасад, сходи та покрівлю головного корпусу психіатричної лікарні. Крім цього, планують замінити вікна та двері. Реставрацію профінансують коштом державного та обласного бюджетів. Частину грошей виділить Національна служба здоров’я (НСЗУ).

ТОВ «Вельт Капітал» було єдиним учасником торгів. Ця компанія вже отримувала підряди від лікарні – у 2023-2024 роках за майже 48 млн грн ремонтувала головний корпус психлікарні.

Згідно з кошторисом, загальна вартість будматеріалів з доставкою складає 116,1 млн грн. Ще 54,5 млн грн витратять на зарплату, 40,8 млн грн складуть податки, 26,6 млн грн – загальновиробничі витрати, 2,9 млн грн – покриття ризиків, 2 млн грн – адміністративні витрати тощо. «Вельт Капітал» отримає 3,9 млн грн чистого прибутку. NGL.media виявили, що лише на кількох будматеріалах переплата може становити 9,8 млн грн. Журналістам не вдалось ідентифікувати інші позиції в кошторисі, оскільки підрядник не вказав характеристик.

Дерев'яні вікна для лікарні купуватимуть по 18,4 грн за м². Нещодавно «Вельт Капітал» ремонтував луцький Будинок офіцерів, який переобладнали у Музей науки, і ціна за дерев'яні вікна індивідуального виготовлення становила 12 тис. грн за м². Лише за вікна потенційна переплата може становити 7,35 млн грн.

У коментарі NGL.media директор Львівської обласної психіатричної лікарні Богдан Чечотка сказав, що «Вельт Капітал» і так знизила вартість ремонту. «Скорегуємо кошторис. Фірма і так зменшила ціну угоди на 40 мільйонів і, думаю, зменшать і ще на 9 мільйонів», – сказав Богдан Чечотка.

Додамо, що львівська компанія «Вельт Капітал» працює з 2016 року й спеціалізується на будівництві. Керівницею компанії є Тетяна Павленко. «Вельт Капітал» неодноразово звинувачували у завищенні цін на матеріалі. Зокрема, на ремонті Будинку офіцерів Луцький національний технічний університет потенційно переплачує 4 млн грн. У березні 2024 року NGL.media повідомляли, що компанія на мільйон гривень завищила вартість ремонту нейрохірургічного відділення Першого ТМО Львова. ZAXID.NET також розповідав про скандали із закупівлями, в які потрапляло ТОВ «Вельт Капітал».