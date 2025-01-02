Приймальне відділення з анестезіологією та лабораторією відкрили після ремонту

У четвер, 2 січня, у комунальному закладі облради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» урочисто відкрили сучасне приймально-лікувально-діагностичне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, клініко-діагностичну лабораторію. Ремонт обійшовся у понад 50 млн грн з обласного бюджету.

Як розповіли у Львівській облраді, фактично відремонтований майже весь перший поверх головного корпусу, на що з обласного бюджету скерували понад 50 млн грн. У цьому році планують відремонтувати другий та третій поверхи, на що очікують 200 млн грн від держави.

«Сподіваюся, знайдемо ще кошти, адже загалом для ремонту корпусу необхідно не менше 600 млн грн», – зазначив в.о. голови Львівської облради Юрій Холод. З його слів, у 2024 році в обласну клінічну психіатричну лікарню з обласного бюджету скерували загалом понад 100 млн грн.

Оновили відділення лікарні за європейським зразком, закупили сучасну техніку та меблі. Також облаштували палати для короткострокового перебування пацієнтів, які вперше потрапили до закладу, потребують обстеження, консультації, але наразі не лікуватимуться у стаціонарі.

«Вперше для нашого закладу в одній локації зведені приймальне відділення, реанімація, лабораторія і кабінети функційної діагностики. Це величезний крок у покращенні логістики, це – можливість швидше оглянути пацієнта, швидше обстежити, а також ефективніше використовувати ліжковий фонд», – зазначив гендиректор психлікарні Богдан Чечотка.

Оновлене приймальне відділення відкрили після ремонту (фото ЛОР)

Ремонт приймального відділення тривав упродовж двох років. За понад 50 млн грн там замінили вікна, двері, електромережі, мережі водопостачання, водовідведення, опалення, підлогове покриття, відремонтували стіни та стелі, перепланували приміщення згідно з новими ДБН нормами, зробили благоустрій прилеглої території, влаштували пандуси. Також встановили витяжно-притяжну вентиляцію, медичні консолі, медичний кисень, монітори пацієнтів.

Минулого року у Львівській психіатричній лікарні відкрили Простір психосоціальної реабілітації та відремонтоване відділення первинного психотичного епізоду №25, а також відділення комплексної реабілітації.

У 2025 році також запланована реконструкція паркової території лікарні, яку Львівська облрада нещодавно перевела до природно-заповідних територій місцевого значення.